MN - Borghi: "Ibrahimovic è l'uomo simbolo del 2020 ma il primato del Milan è frutto di un'unione di intenti"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'Milannews.it' il celebre telecronista Stefano Borghi ha parlato di tanti temi tra cui il giocatore simbolo del 2020. Queste le sue parole:

Nella tua top 11 di questa prima parte di Serie A hai messo diversi giocatori del Milan, ma se dovessi sceglierne solo uno, il classico uomo copertina del 2020, chi sarebbe?

“L’uomo immagine del 2020 è sicuramente Ibrahimovic. È stato il giocatore che ha fatto discutere anche di più nel momento in cui è stato scelto come l’uomo che avrebbe potuto e dovuto riabilitare il Milan, perché insomma il 2019 era stato molto complicato, e la forza con cui ha dimostrato di poterlo fare fa sì che se ce deve essere un uomo copertina sicuramente deve essere Ibrahimovic. Però uno è limitativo, il Milan si è preso questo primato ed è stata la squadra del 2020 per il gruppo che è emerso, per l’unione di intenti: da Maldini a Pioli, Theo Hernandez sicuramente è un’altra figura. Tu me ne hai chiesto uno, quindi il volto è quello di Ibrahimovic”.