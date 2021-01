MN - Borghi: "Maldini è estremamente competente nella sua figura di direttore, così come tutta l’area dello scouting"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, il noto telecronista di DAZN Stefano Borghi ha speso belle parole per l'area tecnica del Milan:

Passando dal campo agli uffici, secondo me è giusto dare i giusti meriti alla società per il grande lavoro che sta facendo, dalla tranquillità che trasmette al potenziamento del settore scouting. Trovo che le varie interviste rilasciate da Moncada nelle scorse settimane siano molto interessanti, anche perché fino a qualche anno fa il Milan era abbastanza deficitario sotto questo aspetto: “Sono d’accordissimo. Aggiungo un mattone a questa costruzione. Tu mi parli di tranquillità, sì. La competenza. La tranquillità può esserci, poi però manca il talento, la capacità di fare le cose. La dirigenza del Milan è molto competente, Maldini sta dando una dimostrazione enorme. Soprattutto quando sei un’icona come lui forse è ancora più difficile. Ha dimostrato e continua a dimostrare di saper fare molto bene questo lavoro, è estremamente competente nella sua figura di direttore. Così come tutta l’area dello scouting, e mi fa piacere che questa cosa venga sottolineata. Conosco diverse persone che lavorano nell’area scouting del Milan e credo che ci sia una competenza molto elevata. È emerso un metodo, che alla fine è fondamentale per pianificare la gestione di una qualsiasi società, soprattutto poi un qualcosa di stranissimo come un club calcistico. Quindi davanti a tutto, prima della tranquillità e tutto il resto, c’è la competenza. La grande capacità di fare il proprio compito nelle figure che lavorano per il Milan, e poi guarda caso a cascata tutte le cose vengono bene”.