MN - Borghi: "Nel Milan un problema di personalità c'è"

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Stefano Borghi ha parlato così di quelle che secondo lui sono le mancanze della rosa del Milan, ritenuta da molti troppo giovane ed inesperta: "Questa rosa avrebbe bisogno di qualche comandante, di qualche “bucaniere”, di qualcuno che possa prendere in mano la squadra a livello di personalità, perché un problema di personalità c’è. Si sono visti tanti errori frutto più di paura che di incapacità tecnica. Ne sono convinto. Servirebbe qualche giocatore con esperienza vera, in alto, da protagonista in grandi partite. Però ci sono delle linee societaria che difficilmente vanno in questo senso".

Rakitic potrebbe essere il nome giusto?

"È assolutamente in uscita dal Barcellona. Gioca pochissimo, è una situazione che si è strappata. Doveva già partire in estate, alla fine non è stato ceduto. Credo proprio che partirà a gennaio, perché vedere uno come lui che fa qualche minuto ogni tanto è triste per chiunque. Rakitic è un giocatore che cambia tante cose, secondo me è ancora uno dei centrocampisti più importanti che ci siano in giro. E potrebbe essere un uomo-squadra in una rosa come quella del Milan. Da qui a dire che sia fattibile però... non lo so. Ho la tendenza a occuparmi di mercato solo quando c’è il mercato, a novembre guardo come giocano le squadre e non sto dietro a quelle che sono esclusivamente voci. Però Rakitic è uno che ha esperienza nelle grandi partite, ha vinto Champions ed Europa League, ha giocato con un certo tipo di giocatori in certo tipo di contesti. Questi sono calciatori che ti fanno fare dei salti".