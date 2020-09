MN - Borghi su Tonali: "E' un giocatore completo. Il tempo ci dirà dove potrà arrivare"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, Stefano Borghi ha parlato di Sandro Tonali (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Queste le sue parole:

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno piazzato il grande colpo Sandro Tonali, facendo infiammare la tifoseria rossonera. Cosa ne pensa del giovane centrocampista arrivato dal Brescia?

“Sicuramente un giocatore che ha dimostrato di avere delle capacità e delle prospettive molto significative sia a livello nazionale che a livello internazionale. È un giocatore che deve ancora misurarsi a livelli più significativi: ha fatto un buonissimo campionato in Serie B e un buon campionato in Serie A, sorprendente per quelle che erano le premesse, ma comunque un campionato che l’ha visto giocare nel Brescia che poi è retrocesso abbondantemente. Per me i segnali che ha dato Tonali sono abbastanza chiari, anche con quello che fatto vedere in Nazionale. È un giocatore completo, può stare sia a tre che a due in mediana, può fare entrambe le fasi, ha piede, ha un gioco moderno, è perfettamente adatto al gioco che fa Pioli. È un’operazione da salutare come molto importante e molto intelligente, poi il tempo ci dirà dove arriverà Tonali e quanto verrà impiegato fin da subito perché comunque in questo momento, pur essendo un grande acquisto, io direi che Tonali, così come il quarto mediano che arriverà, partono come alternative a quella che è la coppia principale formata da Bennacer e Kessie, che sono due giocatori basilari per fare questo tipo di gioco e hanno dato dimostrazioni buonissime nella seconda parte della stagione”.