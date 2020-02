MN - Braglia: "Begovic da vedere. Quattro portieri utilizzati? Fattore positivo"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, ci ha parlato del fatto che i rossoneri siano stati l'unica squadra ad avere utilizzato quattor portieri in un'unica stagione: "È sicuramente una statistica interessante. I tempi sono cambiati, prima c’erano solo il numero 1, nonché il titolare, e il numero 12 che era definita la riserva nel caso non giocasse il primo portiere. Aver avuto tanti portieri è sicuramente un fatto positivo, comunque fino a quando Reina era al Milan, lui giocava in Coppa Italia e Donnarumma era il titolare in campionato. Begovic è ancora tutto da vedere, ha fatto pochi minuti contro la Fiorentina e molto probabilmente sarà titolare contro il Genoa."