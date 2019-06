MN - Brescia, Cellino toglie Tonali dal mercato: "Non lo cediamo"

All'uscita dagli uffici della Lega, Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato così dell'eventuale partenza di Sandro Tonali, giovane centrocampista nel mirino di diversi club, tra cui anche il Milan: "Abbiamo bisogno di rinforzaci, non tanto perchè abbiamo una squadra abbastanza competitiva. Quindi non cediamo nessuno. Offerte per Tonali? Non ne ho viste. Quando un giocatore non lo cedi, non lo cedi".