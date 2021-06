MN - Cagni su Tonali: "Gli è mancata personalità. A 16 anni mi aveva impressionato"

L'allenatore Gigi Cagni è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e si è così espresso su Sandro Tonali: “Sono rimasto deluso non tanto sotto l’aspetto tecnico, perché è un giocatore di qualità, ma nella personalità. Mi aveva impressionato a 16 anni in campo: stavo arbitrando una partita contro la Primavera e lo notai subito, sia per come giocava che per come rispondeva a ciò che gli dicevo. Ero convinto che avrebbe fatto bene al Milan, ma gli è mancata personalità. Se il Milan, però, lo sta riscattando vuol dire che Pioli negli allenamenti ha visto ciò che il giocatore è e che quella passata sia stata solo un’annata particolare. Io sono ottimista: ho fiducia nel Milan per le cose che ho detto prima, ho fiducia in Pioli, ho fiducia in Tonali perché tecnicamente e fisicamente non si discute”.