MN - Cairo su Pobega: "Sta facendo bene. Trattenerlo? È tutto prematuro"

Urbano Cairo, patron del Torino, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it su Pobega: "Noi abbiamo il giocatore in prestito, sta facendo bene. Al momento non abbiamo riparlato col Milan, il giocatore lo abbiamo in prestito e lo teniamo, lo stiamo anche facendo giocare e sta facendo buone cose. È un ottimo giocatore e un ragazzo per bene. Ma oggi è tutto prematuro, giochiamo tre gare in pochi giorni e ora pensiamo a giocare.