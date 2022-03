MN - Camolese: "Il Milan non deve commettere l'errore di aggrapparsi a Leao"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'allenatore Giancarlo Camolese si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Leao: "Il Milan deve aggrapparsi a lui? Non bisogna commettere questo errore. Per quanto Leao in questo momento stia bene, il Milan deve aggrapparsi a tutti quei giocatori che possono fargli la differenza. Sta all’allenatore sfruttare chi sta meglio ma le varietà devono essere ben costruite”.