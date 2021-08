MN - Canavesi (Eco di Bergamo): "Ilicic lo vedo largo a destra nel 4-2-3-1 di Pioli"

Per parlare di Josip Ilicic, calciatore dell'Atalanta che piace molto ai rossoneri, la redazione di MilanNews.it ha contattato Carlo Canavesi, giornalista dell'Eco di Bergamo. Queste le sue considerazioni sul miglior ruolo per lo sloveno:

Ci sono molti dubbi sul posizionamento in campo di Ilicic. Dove lo vede negli schemi di Pioli? “Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli lo vedo largo a destra, assolutamente. Poi può giocare anche trequartista, però è un giocatore che, vista anche l’età, non può fare tutto il campo avanti e indietro per tutta la partita. Anche per compiti più difensivi, lo vedo ala destra. Diciamo che diventerebbe una seconda punta sull’esterno. Ilicic è un giocatore molto offensivo, a Bergamo ha fatto la seconda punta e anche il falso nueve. Non ce lo vedo ad intraprendere un ruolo in cui ha grossi compiti difensivi”.