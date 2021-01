MN - Capello: "A Milanello si respira un'aria quasi magica"

Fabio Capello, icona rossonera, intervistato da MilanNews.it ha parlato di quanto è speciale Milanello, il centro sportivo dei rossoneri:

Van Basten e molti campioni hanno calcato i campi di Milanello che da allenatori e ex giocatori è definito come un posto magico. Lei ha allenato in grandissimi centri sportivi ma che cosa rende così speciale Milanello?

“Milanello è un centro che è nato tanti anni fa, che è stato ristrutturato e tutti i grandi calciatori del Milan sono passati per di lì e quando entri respiri un’aria fantastica. Quasi magica. In pochi posti ho respirato questa storia. A Madrid e a Milano. A Madrid si respira un’aria gloriosa più quando si entra negli uffici o al Bernabeu che a Valdedebas che è un nuovo centro sportivo e ristrutturato. Milanello è differente e nella sua costruzione bisogna dare grandissimi meriti a Berlusconi, a Galliani e a chi ha lavorato lì. Berlusconi è stato un visionario e ha portato il Milan a questi livelli e ha fatto sì che questo centro fosse all’avanguardia e continua a esserlo. Un luogo in cui non manca nulla per lavorare bene".