MN - Capua: "Tomori come Baresi nel '94? Quello fu un caso particolare"

Il dott. Giuseppe Capua, esperto in traumatologia dello sport (patologie o lesioni del ginocchio, della spalla e della colonna vertebrale) e la relativa riabilitazione, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul paragone tra l'infortunio di Baresi a Usa1994 e quello di Tomori: "Quello fu un caso particolare: fu un'operazione di emergenza negli Stati Uniti per risolvere una piccolissima lesione. Teoricamente sì, è un problema che può avere tempi di recupero anche più brevi dei 35 giorni, ma, trattandosi di un intervento chirurgico, bisogna rispettare i tempi biologici e salvaguardare la salute dell'atleta; riprendere troppo in fretta non è sempre conveniente".

