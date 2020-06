MN - Cardone: "Ibrahimovic? Il rinnovo dipende dai programmi societari"

La redazione di MilanNews.it ha contatto Giuseppe Cardone, ex difensore di Parma e Milan (Qui l'intervista completa). Con lui abbiamo parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo futuro: "Ibrahimovic è un fattore determinante per la squadra. Il rinnovo dipende dai programmi societari. Però si è creata una situazione particolare, e quindi è stato necessario fare questo, e non vuol dire poi abbandonare tutto. L’importante è che questo percorso sia duraturo, piuttosto si tirano giù i muri e si va avanti. Cambiare programma ogni volta poi diventa destabilizzante non solo per l'ambiente, ma anche per la squadra stessa. Se ai tifosi dai una comunicazione di un certo tipo, loro hanno quel tipo di aspettativa. Però il tifoso si arrabbia quando vengono fatti dei programmi e poi vengono disattesi”.