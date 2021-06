MN - Carmignani su Calhanoglu: "Dovrebbe prendere i soldi che prende adesso, non fa la differenza"

Ecco il pensiero di Pietro Carmignani, ex-preparatore dei portieri del Milan - in esclusiva - su Calhanoglu: "Secondo me, dovrebbe prendere i soldi che prende adesso. Calhanoglu è così decantato ma non è che abbia fatto poi queste grandi cose. Sì, è un buon giocatore e nella rosa ci può stare, ma può anche star fuori. Non è il calciatore che fa la differenza, di quelli ce ne sono pochi in giro. Calhanoglu è stato discontinuo, chiedere un raddoppio di stipendio è paradossale. Se tutti i club facessero quello che fa il Milan, le cose si aggiusterebbero. Bisogna mettere un calmiere: il Milan fa bene a offrire quello che offre e a non salire".