MN - Casotti su Kurzawa: "Ha senso pensare a lui come riserva di Theo"

Federico Casotti, executive producer a DAZN ed esperto di calcio olandese e francese, contattato dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) ha parlato di Layvin Kurzawa, recentemente accostato al Milan:

Altro nome uscito in Francia è Kurzawa, pensi sia fattibile per il Milan?

“Da Kurzawa mi aspettavo di più quando venne fuori al Monaco, con il passaggio al PSG secondo me non ha mantenuto pienamente le aspettative, perlomeno non per un ruolo da titolare. Tecnicamente ha senso pensare a lui come riserva di Theo, economicamente non so: un parametro zero dal PSG non è esattamente a buon mercato, anche senza arrivare ai livelli di Rabiot. Quindi mi orienterei su altri profili meno onerosi per l'ingaggio”.