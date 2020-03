MN - Castellacci: "I tamponi andrebbero fatti a tutti i sanitari"

In merito ai provvedimenti presi dal Governo per affrontare l'emergenza coronavirus, Enrico Castellacci, ex medico della nazionale Italia e consulente del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, ha dichiarato a Milannews.it: "Difficile dare valutazione politica, sta chiaramente facendo il massimo ora, al nord ormai siamo arrivati allo stremo. Poi credo che si debbano fare più tamponi a tappeto, come in Corea e ora in Veneto, può essere sicuramente una buona via. Però mi chiedo, abbiamo le attrezzature per farlo? Ecco una cosa voglio dirla, i tamponi andrebbero fatti a tutti i sanitari. Concepisco poco che non vengano effettuati tamponi a tappeto a coloro che stanno lottando in prima linea come medici, infermieri e operatori sanitari”.