MN - Ceccarini: "I dubbi societari stanno facendo riflettere Ibrahimovic. Ha il Milan nel cuore"

Ibra è ancora in Svezia ad allenarsi con l'Hammarby e in un'intervista ha dichiarato di voler giocare il più a lungo possibile. Continuerà a farlo nel Milan?

“Io penso che Zlatan sia molto combattuto in questo momento. Lui è tornato molto volentieri al Milan, questa per lui era una sfida e nei primi due mesi ha dato veramente una scossa alla squadra, gli ha dato la forza per fare qualcosa di importante. È un giocatore che sposta gli equilibri, è stato intrigato dalla possibilità di tornare in rossonero e poter dare una mano a questa squadra e spingerla così verso quello che deve essere l’obiettivo: la qualificazione in Champions League. È però entrato con una dirigenza e fra qualche mese magari se ne troverà un’altra, da qui partono i suoi dubbi. Vorrà capire quali saranno i programmi della società, ma senza dubbio ha il Milan nel cuore. Semmai dovesse esserci un addio sarebbe per un addio molto doloroso, anche per lui. Dipenderà molto anche dalla ripresa del campionato e da cosa succederà a fine stagione, ma secondo me il suo grande desiderio è quello di fare un’altra stagione e poi smettere lasciando il Milan in Champions League. Sarebbe un’altra grande sfida vinta da Zlatan”.