MN - Collovati: "Riproporrei il modulo usato nel derby"

Intervistato da MilanNews.it, Fulvio Collovati ha commentato così il modulo scelto da Pioli per il derby di ieri sera:

Il 4-4-1-1 visto nel primo tempo con Calhanoglu dietro ad un'unica punta e Rebic esterno di centrocampo può rappresentare la quadra tattica per Pioli?

"E' un modulo da riproporre subito dalla prossima partita con la Juventus in Coppa Italia. Stesso discorso anche per quanto riguarda gli uomini: questo è un modulo che dà la possibilità a Castillejo e Rebic di inserirsi, di avere Theo Hernandez più offensivo sapendo che c'è sempre una copertura. E' un 4-4-1-1 mascherato, perchè poi in realtà Rebic affianca Ibra come seconda punta".