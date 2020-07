MN - Condò: "Calhanoglu è un moltiplicatore delle qualità della squadra"

Paolo Condò, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI l'articolo completo), ha parlato dell'importante crescita di Hakan Calhanoglu: “Quando giocava in Germania ammiravo molto Calhanoglu, è un giocatore che mi piaceva molto. Sono rimasto più sorpreso per le difficoltà che ha avuto in questi anni che non per il brillante rendimento in questa fase di campionato. Adesso è coerente con il Calhanoglu che conoscevo. È evidente che si tratta di un giocatore che ha bisogno che intorno a lui le cose girino in una maniera positiva. Una volta sistemate tutta una serie di dinamiche e trovandosi Bennacer alle spalle, Theo Hernandez che gli propone sempre il passaggio sulla fascia perché si fa trovare in proiezione, Ibrahimovic davanti, Rebic: quando i giocatori intorno a lui hanno sviluppato le loro qualità allora Calhanoglu è diventato una specie di moltiplicatore di questa qualità. Il ruolo che occupa non è soltanto quello di concludere per sé ma anche di far giocare i suoi compagni al meglio. È come se una serie di giocatori del Milan si fossero trasformati da crisalidi in farfalle. Penso soprattutto a Bennacer che nella prima parte di campionato doveva rendersi un po’ conto di dove era finito ma che nella seconda è stato uno dei giocatori più importanti. Penso a Kessie che ha fatto passi avanti enormi. Avendo tutte queste opzioni di passaggio per un giocatore di grande qualità come Calhanoglu è diventato tutto più facile”.