MN - Corini: "Il rammarico è che il gol del Milan è arrivato poco dopo l'infortunio di Martella"

L'allenatore del Brescia Eugenio Corini, in mix zone, ha commentato così la sconfitta contro il Milan. Queste le dichiarazioni raccolte da MilaNnews.it: “Chi ci ha seguito l’anno scorso ha visto di cosa sono capaci i miei ragazzi. Abbiamo approcciato bene il campionato che sarà comunque lungo e difficile. Vogliamo provare fino alla fine di raggiungere il nostro obiettivo. Balotelli sta lavorando sodo per ottenere una condizione importante, lo stiamo aiutando. Da qua alla fine del mercato qualcosa probabilmente faremo. I cambi? È un peccato sempre cambiare due ragazzi per problemi fisici, il problema di Martella è stato poco prima del vantaggio del Milan. Ernesto ha avuto un risentimento al quadricipite tirando in porta. Ho avuto due risorse in meno da spendermi nel secondo tempo”