MN - Cucchi: "Pioli è un uomo intelligentissimo, allenatore moderno e duttile"

Tra i protagonisti del Milan si deve citare anche Stefano Pioli. E' stato più bravo dal punto di vista mentale o tattico insistendo sul 4-2-3-1 nonostante le tante assenze?

"Pioli è un uomo intelligentissimo. Dal punto di vista tattico può essere considerato uno degli allenatori più intelligenti del nostro campionato. Lo ha dimostrato anche in altre occasioni prima ancora di approdare al Milan: penso alla Lazio o al Bologna. E' un allenatore moderno ma anche duttile, non prigioniero di schemi e capace di cambiare in corsa. Ha lavorato molto anche dal punto di vista mentale perché lo spogliatoio del Milan appare unito e sembra regnare un grande entusiasmo. Dal punto di vista psicologico è stato importantissimo anche Ibrahimovic che ha trasmesso carattere e temperamento a questa squadra".