MN - Cucchi su Calhanoglu: "Sarebbe bene che rimanesse ma dipende dalla richiesta economica"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, la celebre voce radiofonica Riccardo Cucchi ha parlato così di Hakan Calhanoglu e la trattativa per il rinnovo del suo contratto:

Sempre a proposito di rinnovi tiene banco la questione Calhanoglu. Spesso i tifosi si dividono quando si tratta del turco, lei cosa ne pensa? “Sono a metà strada. Sono consapevole dei limiti che in qualche misura sono stati legati alla prestazione, non sono limiti tecnici, anche a causa ad infortuni e Covid. Però il giocatore c’è, è indiscutibile. Per me sarebbe bene per il Milan che Calhanoglu rimanesse, certamente con un contratto e una richiesta economica compatibile con le esigenze economiche del club. Il problema grande è questo: la qualità del giocatore c’è, ma se la richiesta arriva a cifre troppo elevate… Nel nostro calcio in crisi economica è difficile strappare super contratti. Sarebbe anche sbagliato perché il Milan, come ogni società, deve tenere sotto controllo i bilanci e deve tenere in equilibrio da una parte la qualità tecnica e dall’altro la parte economica. Quindi diciamo che dipende dalla richiesta economica del calciatore, se sarà troppo alta evidentemente il Milan non potrebbe accontentarlo”.