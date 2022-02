MN - Cucchi sui rinnovi: "Pessimista su Kessie, ottimista su Romagnoli"

Riccardo Cucchi, noto giornalista e storico radiocronista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul futuro di Kessie e Romagnoli: “È difficile sapere come si concluderanno le vicende Kessie e Romagnoli. Bisognerà capire che cosa rappresentano per il Milan nel progetto tecnico. Kessie ultimamente non ha brillato, probabilmente anche la richiesta economica formulata non è coerente con il suo rendimento. Per questo mi pare un’operazione complicata e sono pessimista. A mio avviso Romagnoli rimane uno dei difensori più importanti, la questione principale sarà quella di comprendere se il Milan voglia o meno investire ancora su di lui. Sono più ottimista sul suo rinnovo”.