MN - De Santis: "Pellistri è un giocatore veramente interessate. Il Milan lo segue ma la concorrenza è agguerrita"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it l'agente FIFA Lorenzo De Santis, intermediario molto attivo in Argentina, ha parlato di Adolfo Gaich e di Facundo Pellistri (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Questo il suo intervento sul talento del Penarol:

Un altro nome che abbiamo scoperto essere molto gradito agli scout rossoneri è Facundo Pellistri del Penarol. Cosa ci può dire di lui?

“Pellistri è un ragazzo veramente molto interessante. A 18 anni ha attirato su di sé gli interessi di tanti club europei tra cui il City ed il Real, ma a quanto mi risulta la squadra più vicina al ragazzo è addirittura il Boca Juniors. Il Milan come tanti altri club lo ha visionato e ne apprezza le doti ma in questo caso non ci sono state mosse più o meno decise per lui. Gli agenti del giocatore non hanno comunque fretta nel decidere la sua prossima destinazione, sanno bene di avere tra le mani una pepita e stanno vagliando fino in fondo ogni proposta arrivata, la volontà è probabilmente quella di creare un’asta”.

Quali sono le sue doti tecniche?

“Pellistri è una seconda punta o esterno offensivo: giocatore molto veloce e bravo tecnicamente a cui piace partire largo per poi andare a puntare l’uomo con personalità e creare la superiorità numerica, questo ragazzo mi ha colpito fin da subito soprattutto per la sua tecnica in velocità. Per me è un giovane veramente molto promettente”.