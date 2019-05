MN - Di Caro: "Corsa Champions? Inter e Atalanta sono favorite"

In merito alla corsa Champions, Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”: "In questo finale ci sono state diverse sorprese. Siamo ad una giornata dalla fine, può accadere di tutto, ma Inter e Atalanta si giocano la Champions in casa. Quindi se dovessi giocare un euro su chi andrà in Champions lo giocherei sulle due formazioni nerazzurre. La partita più complicata è sicuramente quella dell'Inter, l'Empoli sta bene e non ha nulla da perdere. E' una sfida di difficile, ma se l'Inter perde la Champions perchè non batte l'Empoli in casa allora vuol dire che merita di non andare".