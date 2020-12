MN - Donati: "Qualunque giocatore del Milan fa la differenza perchè è una squadra che funziona. Mi piacerebbe rivedere Conti"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, il doppio ex di Milan e Celtic Massimo Donati ha parlato della rosa rossonera e di Conti. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Queste le sue parole:

Domani i rossoneri attueranno un ampio turnover. Quali gregari della rosa rossonera l’hanno maggiormente stupita?

"Il Milan è una squadra che funziona quindi qualunque giocatore mettono in campo, sono in grado di fare la differenza. Tra i giocatori assenti da un po' mi piacerebbe vedere in campo presto Conti perché lo reputo un ottimo giocatore"