MN - Eranio: "Rinnovi? Tutte le società dovrebbero fare come ha fatto il Milan"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla politica sui rinnovi della società del Milan: "Tutte le società dovrebbero fare così, ma purtroppo poi ci sono club che fanno i furbi e accontentato le richieste dei giocatori e dei loro agenti. Il PSG ha preso uno dei portieri più forti al mondo a parametro zero, anche se va detto che con l'enorme commissione che i francesi hanno dovuto dare a Raiola non è stato proprio un affare a costo zero. E' vero anche che 20 milioni di euro per un portiere del genere non sono nulla con le cifre che girano. Per il Milan sarebbe stato meglio prolungargli il contratto e poi venderlo per portare un po' di soldi nelle casse milaniste, ma si sa che non è mai facile trattare con un agente come Raiola. Sono certo che il Milan abbia fatto di tutto per provare a trattenere Gigio, ma se dall'altra parte c'è un sordo diventa difficile arrivare ad un accordo".