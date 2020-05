MN - Eranio: "Savicevic il primo anno faticò a trovare spazio ma nella seconda stagione ci diede una grande mano"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato di un aneddoto in rossonero. Questa la domanda e la risposta:

Di ricordi ne avrà sicuramente tanti. Ce n’è uno che, a distanza di anni, le strappa ancora un sorriso?

"Certo. Il primo anno Savicevic ebbe qualche problemino, giocò veramente poco in campionato. Non conosceva l’italiano e aveva delle difficoltà a rapportarsi con i compagni. La lingua non gli permetteva di comunicare se non attraverso Boban. In allenamento non riusciva a dimostrare il suo valore, aveva bisogno di sentire la fiducia totale per rendere al massimo. Ma Capello non aveva tempo di darti tempo. Una volta, durante un colloquio negli spogliatoi, il mister chiese se qualcuno avesse qualcosa da dire. Alzò la mano lui e, tramite Boban, disse: “È possibile che io non possa giocare? Puoi chiedere - rivolgendosi sempre a Zvone - il perché io non giochi in questa squadra? Non posso non giocare in questa squadra”. Capello gli ripose che avrebbe dovuto dimostrare di valere la maglia. Trascorse quell’anno nell’anonimato, ma dalla stagione successiva uscì fuori il vero Savicevic: ha dato una grande mano ai colori rossoneri".