MN - Eranio su Kessie: "Sono convinto che il Milan farà un sacrificio per lui"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Kessie: "Kessie va blindato subito. Va accontentato, parte da una base di stipendio non altissima quindi vanno accontentate le sue richieste. Sono convinto che il Milan farà un sacrificio per lui. Sono giocatori difficili da sostituire: mentre di Calhanoglu in giro ce ne sono tanti, di Kessie ce ne sono pochi. Quindi va messo subito in cassaforte".