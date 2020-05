MN - Falk(BILD): "Nello staff di Rangnick potrebbero esserci anche uno psicologo e il capo scout del Lipsia"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista della Bild Christian Falk ha parlato del possibile staff di Rangnick. (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) Questa la domanda e la risposta:

Chi potrebbe far parte del suo staff? In Italia abbiamo letto di Paul Mitchell, Konetzka e Volk…

“La portata del suo staff è certamente un punto centrale delle richieste di Rangnick. Vuole collaboratori che siano fedeli a lui e alla sua filosofia. Penso che si porterà Paul Mitchell e Konetzka. Farà un tentativo anche per Laurence Stewart, capo scout del Lipsia. So al tempo stesso che Rangnick ha una grande stima di Geoffrey Moncada. Soluzioni come queste possono essere trovate. Un addetto stampa per lui e un psicologo per la squadra potrebbero essere delle ulteriori possibilità".