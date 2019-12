MN - Fallisi sul Milan: "L'obiettivo può essere l'Europa League"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Matteo Fallisi, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così di quello che dovrebbe essere l'obiettivo realistico dei rossoneri per questa stagione: "La Champions è talmente lontana che dovrebbero addormentarsi tutte quelle davanti per pensare anche lontanamente di poterle raggiungere. Intanto il Milan deve risollevarsi e fare punti. Vincere una partita non significa essere usciti dalla crisi. Realisticamente la squadra di Pioli deve cercare di fare 6 punti nella trasferta di Bologna e nella gara casalinga contro il Sassuolo. L'obiettivo verosimile, puntando in alto, può essere l'Europa League. E' anche vero che, tolto Bakayoko, questa squadra è la stessa che arrivò a due punti dalla qualificazione in Champions. Il Milan ha bisogno di trovare entusiasmo, quando hai i giovani è un aspetto fa la differenza".