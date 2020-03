MN - Fedele "I campionati nazionali e le coppe vanno conclusi ad ogni costo"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Furio Fedele, firma del Corriere dello Sport, ha parlato dell'emergenza Coronavirus e dei possibili risvolti per il calcio. Questa la domanda e la risposta:

L'emergenza mondiale del Coronavirus stanno condizionando anche i campionati nazionali e le coppe europee: cosa ne sarà del destino di questa stagione calcistica?

"Io penso che i campionati nazionali debbano essere conclusi ad ogni costo, insieme alle coppe. Poi se si decide di fare le final four a Danzica per l'Europa League e ad Istanbul per quanto riguarda la Champions League. Avendo le squadre organici anche sopra dimensionati si può giocare anche negli infrasettimanali. Poi mi sembra di capire che non sia fondamentale che sia la vincitrice della Coppa Italia a qualificarsi per l'Europa League, ma si può tranquillamente tenere la settima classifica in campionato. I trofei vanno assegnati, anche perchè hanno dei montepremi collegati alle posizioni nelle varie competizioni. Per alcune squadre un milione di euro in più o in meno può fare la differenza".