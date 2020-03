MN - Fedele: "Ripartirei con Gazidis e i suoi collaboratori nella prossima stagione"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Furio Fedele, firma del Corriere dello Sport, ha parlato del futuro rossonero. Questa la domanda e la risposta:

In una situazione di crisi a livello mondiale per motivi infinitamente più importanti, come si colloca quello che sta succedendo al Milan?

"Evidentemente le idee al Milan sono poche e confuse. Io sono già oltre a Rangnick, perchè mi sembra che non ci siano i presupposti per averlo. Io punterei su Spalletti, che sarebbe stata la soluzione giusta più di una volta. Sarebbe stata la scelta perfetta al posto di Giampaolo in estate, che è stato un errore clamoroso e per la sostituzione dello stesso Giampaolo. Con Pioli ci sono stati dei miglioramenti, però molto labili. Il Milan è sempre ottavo in classifica. Bisogna puntare su Spalletti, un allenatore esperto e che rappresenta il dodicesimo uomo in campo durante le partite. Spesso si sostituisce a qualche suo giocatore quando non rende. Ripartirei da un nuovo management, che non comprenda più Boban, Maldini e Massara. Ripartirei con Gazidis al timone e con i suoi collaboratori. Vediamo di tastare Almstadt, braccio destro e forse anche sinistro di Gazidis e di Moncada, che son curioso di conoscere di persona. Basta il Milan ai milanisti, con figure che ogni tanto tornano. Hanno dato tantissimo, ma ora bisogna cambiare registro. Sicuramente questo Coronavirus è stato drammaticamente molto democratico, senza lasciare nessuno indenne sotto tutti i punti di vista. Il Milan deve sfruttare il fatto che tutte le società si troveranno a dover fare i conti con problemi oggettivi e quindi anche la partenza della prossima stagione potrebbe essere meno ad handicap del solito. L'auspicato taglio degli ingaggi potrebbe creare qualche problematica in più, mentre il Milan è già avanti da questo punto di vista".