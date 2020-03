MN - Fedele: "Spalletti è l'uomo giusto a cui affidare la squadra. Il Milan deve ispirarsi all'Atalanta"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Furio Fedele, firma del Corriere dello Sport, ha parlato di Spalletti come nuovo possibile allenatore rossonero. Questa la domanda e la risposta:

Il nome di Spalletti, anche in relazione alle esigenze che potrebbe avere sul mercato, è compatibile con il progetto di Elliott?

"Spalletti non ha allenato solamente grandi squadre, ma anche Empoli, Sampdoria e Udinese. Secondo me è uomo di buon senso e ha una grande esperienza. Io continuo a citare due esempi che dovrebbero essere presi a modello dal calcio italiano: l'Atalanta e il Verona. L'Atalanta di Gasperini adesso si dice 'Giocano sempre insieme'. In realtà giocano sempre insieme nel senso che rimane sempre Gasperini, ma i calciatori cambiano spesso e volentieri. Il Verona sembrava già deputato alla retrocessione certa e invece sta davanti al Milan. Tutto questo con un monte ingaggi irrisorio rispetto a quelli delle big. Il Verona ha battuto la Juventus con Faraoni (ex Inter), Pessina, Borini e Pazzini (ex Milan). Sarebbe una beffa se Locatelli andasse all'Inter o alla Juve, dopo essere stato svenduto anche lui per 13 milioni di euro. La cosa pazzesca di questi Milan, mettiamoci anche l'ultimo Berlusconi e quello di Li Yonghong, è che si trovano per le mani dei buoni giocatori e questi vengono svenduti o dimenticati. Nell'ultimo decennio ci son stati circa una ventina di giocatori provenienti dal settore giovanile del Milan che hanno esordito in Serie A e molti di questi hanno giocato con la maglia rossonera. Se poi l'ottusità e la cecità non ti fanno vedere che i giocatori ce li hai in casa è un problema. Nella mostruosità di questo Milan c'era la voglia di lasciar partire Gabbia sia in estate che a gennaio, che invece ha dimostrato di poter stare in Serie A. E' inutile andare a fare tentativi folkloristici ed esotici che non stanno nè in cielo nè in terra".