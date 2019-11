MN - Galli: "Giampaolo non aveva la bacchetta magica, Pioli uomo esperto"

Giovanni Galli, contattato dalla redazione di MilanNews.It, ha commentato così il difficile avvio di stagione dei rossoneri: "Giampaolo non aveva la bacchetta magica, così come non ce l'ha ora Pioli. Non so se fosse preventivabile all'inizio, però le difficoltà dovevano essere considerate. C'era da mettere insieme un gruppo di giocatori che era frutto di quattro direzioni sportive diverse: quella di Galliani, quella di Fassone e Mirabelli, quella di Leonardo e ora quella di Boban e Maldini. Quando le idee di calcio non combaciano, a volte si possono trovare dei giocatori che sono sì importanti, ma in un contesto diverso da quello inizialmente preventivato e quindi non rendono. Pioli lo conosco molto bene per i suoi trascorsi alla Fiorentina: è un uomo esperto, ha lavorato già su piazze importanti, sa entrare in sintonia con il gruppo e penso che possa dare il proprio contributo. Cosa che sta facendo, però ci vuole tempo e lavoro. Non è stato avvantaggiato dal fatto che la sosta gli abbia portato via dei giocatori, però il Milan continuo a ritenerla una squadra forte".