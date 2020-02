MN - Galliani: "Ho ancora il Milan nel cuore, salto ed esulto come prima"

Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it al margine dell'evento "United for the Heart", evento di beneficenza in corso all'hotel Principe di Savoia di Milano. Ecco le sue dichiarazioni:

Sugli obiettivi: “L’obiettivo del Monza è di tornare in Serie A in 18 mesi. Io credo che nella vita bisogna aver chiaro cosa vuoi, poi puoi anche non raggiungerlo. Il presidente Berlusconi e io abbiamo chiaro cosa vogliamo fare: portare il Monza in A il primo luglio del 2021”.

In caso di Monza-Milan? Lei è sempre a San Siro. “Speriamo di parlarne dalla stagione 2021/22. Quando non c’è concomitanza con il Monza io non perdo mai una partita del Milan. Secondo lei dopo 31 anni da AD del Milan posso non avere nel cuore i colori rossoneri? Salto come un grillo ed esulto come prima, sono rimasto lo stesso. In casa col Toro, al gol del 3-2 di Calhanoglu mi sono abbracciato con Massaro come ai vecchi tempi. La passione non cambia”.

Ibra? “Ibra è un grande giocatore, una grande persona e mantengo i rapporti”.

Come vede questo Milan: “Non parlo del Milan, io faccio solo il tifoso”.

Sul derby: “Io non ci sarò, sono stato invitato dagli amici dell’Inter ma sarò a Siena perché alle 17.30 di domenica c’è Siena-Monza e quindi sarò a Siena”.