MN - Galliani su Ibra: "Felice che sia tornato al Milan, è formidabile dentro e fuori dal campo"

Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it al margine dell'evento "United for the Heart", evento di beneficenza in corso all'hotel Principe di Savoia di Milano. Ecco le sue dichiarazioni: “È capitato qualche anno fa di prendere la maglia dell’Inter. Ero a cena con Beckham e ho preso, giusto per non essere banale, una maglia dell’Inter e non del Milan”.

Sul derby: “Non voglio parlare di Milan, il derby lo abbiamo giocato sabato sera e si chiamava Monza-Lecco”.

Su Ibrahimovic: “L’ho così tanto corteggiato, inseguito, l’ho sentito qualche giorno fa. Sono molto felice perché Ibra è formidabile per quello che fa in campo e soprattutto quello che fa nello spogliatoio. Ho avuto la buona sorte di averlo per due anni quindi so quanto conta per la squadra. Peccato che ieri non sia stato in campo, ero a San Siro. Credo però che ci sarà nel derby e farà sentire la sua presenza”.

Cosa le ha detto Ibra: “Abbiamo parlato solo del più e del meno”.