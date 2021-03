MN - Gandini: "Con Berlusconi provammo a costruire al Milan un progetto polisportivo in stile Real Madrid"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, Umberto Gandini ha parlato della prospettiva di un progetto polisportivo per le grandi società italiane. (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE). Queste le sue parole: “Quando eravamo al Milan, soprattutto nel mito della polisportiva Real Madrid e Barcellona, con il Dottor Berlusconi avevamo pensato di costruire un modello utilizzando la base del gruppo Mediolanum sport che aveva la squadra di Hockey sul ghiaccio, pallavolo, rugby e baseball e che lavoravano come satelliti del gruppo Milan. Allora i tempi non erano maturi e l’esperimento non è stato particolarmente di successo anche se con le risorse di una grande proprietà come il Milan, le squadre degli altri sport hanno raggiunto titoli nazionali importanti. Io credo che le polisportive debbano nascere con un tessuto sportivo e sociale radicato nel tempo, proprio come Barcellona o gli esempi citati: una polisportiva con associazioni multidisciplinari e con una squadra trainante. Se questo è nella tradizione è un modello che può stare ancora in piedi, partire da zero invece è molto difficile e credo ci siano troppe differenze per lavorare ad alto livello in tutti gli sport"