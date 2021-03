MN - Gandini: "Condivido l'idea di un nuovo stadio in comune. Il progetto è importante sia per i club che per il calcio italiano"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, Umberto Gandini ha parlato della questione stadio. (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE). Queste le sue parole:

Un altro capitolo spinoso che tiene banco, da mesi ormai, è quello relativo all questione stadio. Secondo lei quanto è importante un nuovo impianto nel rilancio sportivo e economico dei due club milanesi? Condivide l’idea di un progetto in sintonia?

“Lo condivido assolutamente perchè la storia dice che un sistema così può funzionare e la tecnologia attuale permette, in pochi secondi, che un impianto cambi facciata in pochi secondi. Era un progetto che all’epoca della presidenza Moratti avevamo valutato insieme, ovvero un riammodernamento di San Siro che poi non eravamo riusciti a concretizzare per una serie di ragioni. E’ estremamente importante un nuovo stadio non solo per la crescita economica e sportiva dei due club ma soprattutto per la crescita del sistema calcio italiano. Un nuovo impianto, nuove esperienze e la possibilità di un nuovo intrattenimento per il pubblico odierno, che è cambiato, è fondamentale"