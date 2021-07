MN - Gennari: "Il Milan potrebbe offrire per Ilicic l'annullamento del bonus di Pessina più un conguaglio"

Fabio Gennari, giornalista di Tuttosport molto vicino alle vicende di casa Atalanta, si è così espresso a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sull'operazione Ilicic-Milan: "L'Atalanta ha il controllo della situazione visto il contratto fino al 2024; i Percassi non chiedono la luna e l'operazione con il Milan è molto probabile. I rossoneri potrebbero mettere non solo sul piatto un conguaglio economico, ma anche il discorso del 50% della vendita di Pessina che va a cadere tra 41 presenze: inserire nell'operazione Ilicic l'annullamento del bonus di 2-3 milioni più un conguaglio economico di 6-7 milioni potrebbe essere la chiave. Sarebbero contenti tutti: Ilicic in un contesto come quello del Milan, mix tra giovani ed esperti, potrebbe fare bene; sarebbe anche vicino a casa, visto che la famiglia abita a Milano".