MN - Hubner: "Con Ibra in campo, il Milan ha giocato meglio"

Intervistato da Milannews.it, l'ex attaccante Dario Hubner ha commentato così la prestazione di ieri del Milan contro la Sampdoria: "E' stata una partita dai due volti: primo tempo così e così, nel secondo tempo, invece, al di là di qualche errore difensivo di troppo, in avanti si è visto qualcosa in più, soprattutto dopo l'entrata in campo di Ibra. Il Milan ha giocato meglio con lui, ma purtroppo non è arrivato un gol che avrebbe regalato tre punti importanti ai rossoneri".