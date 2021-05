MN - Incocciati: "Il Milan gioca meglio senza Ibra. Rinnovo? Forse ci sono aspetti che non conosciamo"

Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Zlatan Ibrahimovic e il suo ruolo nella squadra rossonera: "I fatti dicono che il Milan giochi meglio senza Ibrahimovic. La presenza di Ibra dà un po’ più di peso, in gare difficili e non, perché - nonostante abbia un’età abbastanza avanzata - desta sempre preoccupazione nelle difese avversarie, perché ha nelle sue corde delle giocate individuali che poco hanno a che fare con l’apparato fisico. Quando non c’è, la squadra forse non è condizionata da un punto di riferimento di così forte personalità e il gioco diventa più corale".

Sul suo rinnovo: "Ormai è fatto. Quando si fanno questi contratti, con un giocatore ormai di 40 anni, forse dietro ci sono aspetti che non conosciamo. Certamente non voglio pensare - e credo non sia così - che il Milan abbia rinnovato il contratto di Ibrahimovic pensando al prossimo futuro. Forse lo hanno tenuto in considerazione perché riesce a essere ancora un uomo trainante nelle dinamiche dello spogliatoio, ma non credo che si possa impostare un’annata su un giocatore ancora bravo sotto certi aspetti, ma avanti con l’età, soprattutto in Champions, dove credo il Milan arriverà".