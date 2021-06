MN - Incocciati: "Le difficoltà di Tonali? Quando passi dal Brescia al Milan le cose cambiano"

Giuseppe incocciati, allenatore ed ex attaccante rossonero, contattato dalla redazione di MilanNews ha parlato delle normali difficoltà riscontrate da Tonali nel suo primo anno in rossonero: "Il fatto che il Milan non abbia ancora fatto valere la sua volontà è legato un po’ a quello che è stato il rendimento di quest’anno di Tonali, che non è stato come tutti si aspettavano. Il giocatore ha bisogno di crescere, non so se il gioco vale la candela. Non so quali saranno le strategie del Milan però il mio pensiero è che i rossoneri debbano pensare a giocatori potenti fisicamente e non macchinosi. Tonali si è fermato un po’ sotto l’aspetto della crescita, però è evidente che cambino le cose quando indossi la maglia del Brescia e poi l’anno indossi quella del Milan. Ci sono altre responsabilità con cui bisogna fare i conti, Tonali credo che abbia un po’ sofferto questo passaggio. Nel caso in cui dovesse essere riconfermato sta a lui dimostrare un cambio di passo”.