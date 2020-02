MN - Inter, De Vrij: "Nel primo tempo il Milan ha dominato, poi abbiamo avuto coraggio"

Sulla differenza tra primo e secondo tempo: "Sono state due gare diverse. Il primo tempo è stato dominato dal Milan, siamo andati in difficoltà e sono andati meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo siamo tornati subito in partita, ci abbiamo creduto e abbiamo avuto coraggio".

Sullo spogliatoio: "Il mister ci ha fatto capire cosa non andava bene, cosa dovevamo fare diversamente, ci ha caricato per andare in campo diversamente, ci abbiamo creduto fino alla fine, sappiamo che è una partita sentita, molto importante, per noi, per i tifosi, per la città. Si è visto nel secondo tempo".

Sul campionato: "Guardiamo il nostro percorso, siamo soddisfatti e contenti per la nostra gara. Ci sono ancora tante partite da giocare, vogliamo continuare a vincere".

Sulla squadra: "La vittoria in rimonta dimostra tanto carattere".