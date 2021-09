MN - Jacobelli: "Il collettivo è la forza del Milan, ma Rebic lo vedo in grande forma"

Xavier Jacobelli, raggiunto in esclusiva dalla nostra redazione, ha rilasciato un’intervista telefonica in cui si è parlato anche di Juventus-Milan che si giocherà domenica 19. Alla domanda su quale giocatore del Milan potrà fare più male alla Juventus, Jacobelli ha detto: “Quando si parla del Milan e di questo Milan è la forza del collettivo che prevale, lo abbiamo visto contro la Lazio. Ante Rebic in questo momento è in grande forma, ha segnato e ha fatto segnare. Lui è un giocatore su cui Stefano Pioli vorrà contare di sicuro. Poi c’è la grande forza di Maignan, e credo che anche l’impiego di Tonali dal primo minuto possa essere un’arma in più del Milan. In generale la condizione della squadra è molto buona e quindi saranno sicuramente pronti per affrontare la Juventus”.