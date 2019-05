MN - Jacobelli: "Non trovo una sola ragione per non confermare Gattuso"

Queste le parole rilasciate da Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sull'UEFA: "Ci sono state delle sanzioni, un pronunciamento importante ci sarà ad inizio giugno non appena sarà finita la stagione. E' una situazione molto intricata, il Milan deve pensare solo ad una cosa, cioè cercare di andare in Champions League. Da questa cosa dipenderà il futuro prossimo dei rossoneri. Anche l'UEFA sta aspettando di capire come si concluderà la stagione del Milan. La Champions porterebbe introiti immediati nelle casse del Milan e questo la Uefa non potrebbe non tenerne conto".

Sulla Champions: "Se dovesse raggiungerla credo che il Milan avrebbe un credito davanti all'UEFA. Bisogna solo aspettare e vedere come si concluderà il campionato del Milan. I rossoneri stanno pensando solo all'ultima partita contro la Spal".

Su Gattuso: "Il suo lavoro è stato eccellente. I numeri parlano chiaro: Gattuso è stato il migliore degli ultimi anni, è quello che ha fatto più punti. Non trovo una sola ragione per non confermarlo. Un club come il Milan ha bisogno di avere un uomo come Gattuso".