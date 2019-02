MN - Jacobelli su Bakayoko: "Mi auguro che il Milan lo riscatti a fine stagione"

Ecco il pensiero di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ai microfoni di Milannews.it sul possibile riscatto di Bakayoko dal Chelsea: "Mi auguro che i rossoneri decidano di riscattarlo. Al Milan è tornato a giocare con continuità, cosa che non succedeva al Chelsea, e con Kessie forma una diga di grandi interditori in mezzo al campo. Adesso vedremo cosa succederà con il ritorno di Biglia. Bakayoko coniuga lo strapotere fisico ad una sagacia tattica davvero rimarchevole. A Bergamo era in ogni parte del centrocampo e contrastare la mediana della squadra di Gasperini è stato possibile anche grazie all'ottima prestazione del francese".