MN - Locatelli: "Sogno di tornare in una big. Il Milan? Pagina importante, la società mi ha fatto capire che dovevo cambiare"

Manuel Locatelli, ex centrocampista rossonero ora al Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it a margine dell'evento "Amici dei Bambini":

Sul futuro e il Milan: "Il mio sogno nel cassetto è quello di tornare in un grande club, il Milan ha un sapore particolare per me, mi è rimasto nel cuore. Non so cosa mi riserverà il futuro, penso al presente, ma sognò di tornare in un grande club".

Sul derby: "E' una partita speciale, la si vive in settimana, auguro di fare gol a Calabria, siamo ancora amici".

Sul passato in rossonero: "Non vorrei cambiare nulla, tutto mi ha fatto crescere e mi ha fatto arrivare a questi livelli. Il Milan è stata una pagina importantissima, poi la società mi ha fatto capire che dovevo cambiare aria e l'ho capito, ho preso questa decisione e sono convinto che è la migliore di tutte. Non cambierei nulla".