MN - Lodetti sulla Nazionale: "L'Italia è la squadra che ha giocato meglio"

Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero e Campione d'Europa con la Nazionale Italiana nel 1968, si è così espresso a MilanNews.it sulla Nazionale: "Siamo la squadra che ha giocato meglio, possiamo raggiungere risultati importanti anche contro squadre importanti. Per adesso è andata tutto bene: hanno giocato bene e hanno vinto. Ci aspettavamo sì una squadra carica, ma non così vincente".