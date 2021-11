MN - Machado: "Mi aspetto un un Milan diverso rispetto all'andata, più preparato e più forte"

Miguel Machado, giornalista per la testata portoghese Record, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su chi potrebbe decidere il match di San Siro tra Milan e Porto: "È sempre difficile cercare di indovinare cosa farà pendere l'equilibrio tra due forze così equilibrate. Al do Dragão, il Porto è stato più squadra, più aggressivo nei duelli e più creativo in attacco. Penso che sia quello ad aver fatto la differenza. Questa volta penso che il Milan sarà diverso, più preparato e più forte. Anche il Porto dovrebbe avere un atteggiamento leggermente più difensivo, ma sempre con gli occhi in attacco ed essere in grado di segnare un gol. Credo che segnare per primi sarà molto importante, soprattutto per il fattore mentale. Poi c'è sempre il fattore talento individuale. Luis Díaz è in un momento fenomenale, ma vanno ovviamente evidenziati anche i nomi di Rafael Leão e di Ibrahimovic".